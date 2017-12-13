في اول مشاركة للممثلة اللبنانية ​ديامان بوعبود​ في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حصلت منه على جائزة أفضل ممثلة، وذلك عن ادائها لدورها في فيلم «في سوريا»، الذي نال اشادات واسعة من الجمهور والنقاد، حيث عبر الفيلم عن الظروف الصعبة التي يعيشها اهل سورية في ظل الحرب وغياب الامان.

وفي تصريحات صحافية لها، قالت ديامان إن ترشيحها للمشاركة في الفيلم جاء خلال تصويرها لدورها في فيلم لبناني بعنوان «طالع نازل»، مع المخرج ​محمود حجيج​، حيث عرض عليها مدير تصوير بلجيكي، تقديم فيلم «في سوريا»، كونه يعمل ايضا كمخرج، ووجدت في الشخصية التي جسدتها الكثير من الاحاسيس والمشاعر التي رغبت في نقلها للمشاهد.

وتفاعل ديامان مع الشخصية التي جسدتها، جعل البعض يرجح انه لابد من ان تكون صديقة لها، او احدى معارفها قد عاشت هذه الظروف من قبل، لكنها نفت ذلك تماما، مشددة على ان تفاعلها جاء من واقع معايشتها لظروف الحرب في لبنان، وكأنها انتقلت بالكامل الى داخل منزلها حيث الرعب والقلق والخوف كما لو كانت الحياة قد توقفت، وقالت إنها كانت تتمنى ان يحصد فيلمها جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لتشعر بانها ادت واجبها بالشكل المطلوب في الفيلم وضميرها يصبح مرتاحا نحوه اذ بذلت مجهودا كبيرا في العمل الذي استغرق تصويره من 25 الى 28 يوما.

وكانت بطاقة تعريف الجمهور المصري على بوعبود عن طريق مسلسل «روبي»، الذي شاركت في بطولته الى جانب ​سيرين عبدالنور​ و​مكسيم خليل​ وامير كرارة​ ومن بعدها لم تكرر الحضور في الدراما المصرية، وعن السبب وراء ذلك تقول انه كان عدم تلقيها عروضا جذابة تدفعها لتجديد حضورها في «هوليوود الشرق»، مؤكدة انها تتشرف بالحضور فيها اذ تجد ان نجومها يتمتعون بجماهيرية واسعة في العالم العربي لكنها لم تستطع مشاركتهم لان الادوار التي رشحت لها لم تكن جيدة.

​​​​​​​واوضحت ديامان ان آخر فيلم لها كان بعنوان «القضية 23»، للمخرج ​زياد الدويري​، والذي تم عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الاولى ونال اشادات عديدة وحصد جائزة منه ايضا وهو ما جعلها تشعر بسعادة كبيرة، وكانت تتمنى حضور المهرجان لكن تأخر حصولها على الفيزا منعها من ذلك.

وعن مشروعاتها الجديدة، كشفت ديامان انها تستعد لتقديم مسرحية ليتم عرضها في فرنسا وبلجيكا وتقرأ حاليا السيناريو لفيلمين هما قيد الاعداد.