وافقت الفنانة رزان مغربي على الاشتراك في مسلسل «رسايل» المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهي تعود من خلاله للدراما المصرية بعد غياب طويل.

وستشارك رزان في بطولة العمل مع مي عزالدين وخالد سليم، وتبدأ بتصوير دورها في غضون أيام قليلة، حيث انطلق تصوير المشاهد الخارجية مع بداية الأسبوع الجاري تحت إدارة المخرج إبراهيم فخر في عدد من شوارع القاهرة بانتظار الانتهاء من الديكورات الداخلية.

والمسلسل من كتابة محمد سليمان عبدالمالك ويشارك في بطولته أيضا رامز أمير، أحمد حاتم وأحمد سعيد عبدالغني.

يذكر أن آخر مشاركة لرزان مغربي في الأعمال الدرامية المصرية كانت منذ 4 أعوام، حين شاركت الفنانة غادة عبدالرازق بطولة مسلسل حكاية حياة.