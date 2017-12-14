هاني أبو أسعد، ولد في 11 أكتوبر عام 1961، مخرج فلسطيني - هولندي من الناصرة، أخرج فيلم «الجنة الآن» الذي يتحدث عن رجلين فلسطينيين يجهزان نفسيهما للتفجير داخل إسرائيل، والذي حصل على جائزة «جولدن جلوب» لأفضل فيلم أجنبي في عام 2006.



وترشح لجائزة أوسكار من نفس الفئة، وحصل على جائزة العجل الذهبي في هولندا كأفضل فيلم هولندي.

ولد هاني في الناصرة بفلسطين عام 1961، وهاجر إلى هولندا في عام 1980. بعدها درس الديناميكا الهوائية في هارلم وعمل كمهندس طيران في هولندا لسنين متعددة.



ثم دخل عالم السينما والتلفاز كمخرج، وقد اخرج فيلما بعنوان «أيلول» في عام 1990.



حيث كان الإخراج هواية له فقرر أن يصقلها بالدراسة، واستطاع بذكائه أن يخرج أول فيلم هوليوودي وهو «الجبل الذي بيننا» المأخوذ عن رواية للكاتب كريس مارتن.