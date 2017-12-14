أكدت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني انها سعيدة بمحبة الجيل الجديد لأغنياتها القديمة، وقالت: أستغرب أحيانا سؤال الشباب لي عما إذا كنت أنزعج من محبتهم لأغنياتي القديمة أمثال «يا طير الغرام» و«نور الشمس» و«خيالة»، هذا اسمي وأرشيفي الفني.

وحول أصداء ألبومها الجديد «حبي مش حكي»، قـــــالــت باسكال: أشادت الصحافة المحلية والعربية بالألبوم، حتى انني تابعت تعليقات الجمهور عليــه، الجمــيــع أبدى إعجابه به، فلكل أغنية نكهتها التي تميزها عن الأخرى، تفانيت في العمل عليه، فتميز بالنضج الفني من ناحية الصوت والألحان، مثلا «حبي مش حكي» لا تشبه «كل ما إنت مش معي»، «صعبة علي» لا تشبه «عم موت لشوفك»، وتجديدي لأغنية «على الله تعود» للعملاق وديع الصافي نقلة نوعية في مسيرتي الفنية، لاسيما أن التجديد كان بصوت امرأة.

وعن كونها امرأة قوية، ومن أين استمدت هذه القوة، ردت مشعلاني، بحسب مجلة «لها»: من الإيمان، فأنا متصالحة مع نفسي، وأعمل في هذا المجال منذ 22 عاما، عشت نجاحات كثيرة وأحييت العديد من الحفلات والأفراح، لكن بعدما رزقت بطفلي «إيلي»، صرت أكثر نضجا، وأعيش في سباق مع الزمن، لذا علينا أن نستمتع بكل لحظة في حياتنا وألا نتأثر بآراء الآخرين فينا، في الماضي كانت تضايقني أمور بسيطة، أما اليوم فلم تعد تشغلني أبدا، فالحياة باتت وتيرتها أسرع، ونعيش ضائقة اقتصادية، في زمن انتشرت فيه الأمراض وكثر الموت، أنا إنسانة مؤمنة، وراضية بنصيبي في الحياة، وهذا يتعلق حتى بالملحنين والمخرجين، فليس شرطا أن أنجح مع فنان سبق لغيري أن نجح معه.

وبسؤالها هل ندمت على الفترة التي تركت فيها الفن، أجابت: أبدا، لأنني عندما عدت إلى الفن، أحييت حفلات في تونس والمغرب ولبنان، والجمهور كان يردد أغنياتي وكأنني لم أغب عنه يوما، أعتقد أن من الجميل أن يشتاق إلينا الجمهور، فنجمات هوليوود يغبن عن الساحة لفترات طويلة والجميع يحترم غيابهن، ابتعدت لفترة ولكنني عدت بألبوم، وأعتقد أن النجمة التي تغني منذ 20 سنة، لا يفترض بها أن تكثف ظهورها على شاشات التلفزة.