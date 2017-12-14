القاهرة - خلود أبوالمجد

يقوم الفنان وائل جسار الأسبوع المقبل بطرح أحدث أغنياته «سنين الذكريات»، التي تعاون فيها مع الملحن أحمد كمال لتكون هديته لجمهوره في بداية العام الجديد.



كما أكد جسار في اتصال معه، بأنه بصدد تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة رندلى قديح.



هذا، ويحيي جسار في الفترة المقبلة مجموعة من الحفلات أحدهما في 22 ديسمبر الجاري في دبي، والأخرى في القاهرة ليلة رأس السنة، ويشاركه فيها مجموعة من الفنانين، منهم محمود الليثي وأمينة في أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل.

جدير بالذكر، أن آخر الأغنيات التي طرحها وائل جسار الفترة الماضية كانت «وبتسأليني» التي قام بتصويرها مع المخرج جاد شويري.