نشر الممثل السعودي والمستشار في وزارة الإعلام، عبدالإله السناني، على حسابه على تويتر، قبل يومين لقطة من الفيلم الهوليوودي Born A king ( ولد ملكاً).

وكتب السناني فوق المقطع أن أحداث الفيلم تدور حول زيارة الملك فيصل لبريطانيا عام 1919.

وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء منه في فبراير المقبل وبدء عرضه في دور السينما العالمية، بعد أن يعرض لأول مرة في السعودية.

وأعاد مغردون تداول المقطع، معتبرين أنه قد يكون أول فيلم يعرض في المملكة بعد القرار التاريخي الذي صدر الاثنين الماضي عن مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ببدء إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة مطلع العام المقبل.

يذكر أن الفيلم يسلط الضوء على حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز، لاسيما مرحلة زيارته التاريخية إلى بريطانيا في العام 1919.

وقد بدأ تصوير #ولد_ملكاً في شهر يوليو الماضي في بريطانيا، وبقيت المراحل الأخيرة منه في الرياض.