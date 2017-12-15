تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي تسجيلاً وصتياً منسوباً للمذيعة الأردنية علا الفارس، تقول فيه بلهجتها العامية شعراً ترد به على من شككوا بنيتها في التغريدة المثيرة للجدل، وتؤكد به عروبة القدس المحتلة، فيما ختمته بالبكاء.

وقالت الفارس إنها لن تسكت ضميرها وسيبقى حيا، وأن القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين بالرغم من كل شيء، واختتمت كلماتها وهي تبكي.

وبعد تضارب الأخبار حول وقفها عن العمل في قناة mbc، كتبت الفارس عبر حسابها على “سناب شات”: “اخترت البعد حالياً “بإرادتي”. نظراً لما نعيش من ظروف مؤلمة تجاه أقصانا وحالة الاحتقان الشديدة في مواقع التواصل وتناسي القضية الأساسية والاشتغال بتوافه الأمور”.

يشار إلى أن أخباراً انتشرت أخيراً حول وقف المذيعة الأردنية عن العمل في مجموعة mbc، وهو ما نفته في وقت سابق مصادر موثوقة وفق ما ورد في مجلة لـ”لها”، حيث أشارت إلى أنه لم يتم تبليغ علا الفارس بأي قرار