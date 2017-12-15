كشفت المطربة اللبنانية أمل حجازي عن سبب ارتدائها الحجاب واتخاذها هذا القرار المفاجئ.

قالت أمل إنها كانت تطلب من الله الهداية واستجاب لدعائها وطلبها، وأنها لم تشعر بصعوبة في هذا الأمر لأنها مقتنعه به.

أما عن سبب حذفها لصورها القديمة من حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت خلال لقاء لها على هامش مشاركتها في عرض أزياء بإمارة دبي للملابس المحتشمة، إن شيوخ قالوا إن عليها حذف هذه الصور، أما هي فلا يوجد لديها مشكلة معها خاصة أن الصور والأغنيات المصورة موجودة في مواقع الإنترنت المختلفة، ولكن على الأقل كان عليها أن تحذف الصور من حساباتها.

وأكدت أمل أنها مستمره في تواصلها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن لديها متابعين طلبوا منها ألا تبتعد عنهم، كما أنها تعرف أنها سيكون لديها تأثير عليهم.

أضافت أن فتيات ارتدين الحجاب تأثرا بها، وهذا الأمر أسعدها كثيرا.

وشددت أمل على اهتمامها بالموضة والأزياء وأن المرأة المحجبة عليها أن تظل جميلة لأنها تعكس صورة جيدة للإسلام.

أمل أعلنت في شهر سبتمبر ارتدائها للحجاب واعتزالها نوعية الفن الذي قدمته في السابق.