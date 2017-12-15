في سابقة هي الأولى من نوعها أعلن الملحن حلمي بكر أمنيته بمضاعفة عقوبة حبس المطربة شيما صاحبة كليب "عندي ظروف" مؤكداً أنّه لن يدافع عنها بذريعة الانحياز لحرية الفن والابداع، لأن ما فعلته لا يخدش الحياء العام وإنما يدمره تماماً.



وقال حلمي في أول تعليق على إصدار محكمة مصرية حكماً بالحبس على مطربة ومخرج كليب "عندي ظروف" إنه يؤيد الحكم تماماً، وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" ، مع الإعلامي معتز الدمرداش: أتمنى إن الحكم يزيد مش يقل.. لأن اللي عملته مش بيخدش الحياء العام فقط ده بيدمر الحياء العام.



وتابع مؤكداً أن الفنانة شيما زارته في مكتبه وطلب منها الغناء فقامت بالرقص، فطلب منها مغادرة مكتبه فورا.



وحمل حلمي الرقابة على المصنفات مسؤولية صدور هذه الكليبات المخلة، مطالباً بمراجعة العمل قبل عرضه مثلما يحدث في الأفلام، مع ضرورة مشاركة نقابة المهن الموسيقية في الرقابة للحفاظ على سمعة الفن المصري.



وكانت محكمة جنح النزهة، أصدرت قراراً بحبس شيما، ومخرج كليبها "عندي ظروف" الهارب، عامين وغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء .