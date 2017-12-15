فاجأت النجمة المصرية منة فضالي جمهورها بأنها ستخضع لعملية جراحية، في أحد المستشفيات في مصر.

وأثارت فضالي جدلا واسعا بين متابعيها لأنها لم تكشف عن طبيعة العملية، بل اكتفت بكتابة طلبها الأخير من داخل المستشفى، وهو الدعاء لها، وكتبت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «صباح الخير، أنا داخلة اعمل عملية دلوقتي ويا عالم اخرج منها ولا لأ، كله بإيد ربنا، باشكر كل الناس اللي كانت جنبي، وبشكر كل واحد كنت فاكراه قريب مني وخذلني وخلاني أبص للدنيا صح».. وتابعت: «مفيش حاجة اسمها حب أو إخلاص أو احترام، اللي زعلان مني ميزعلش وافتكروني الكويس، وادعولي، ولو ليا عمر حكون واحدة تانية، أشكركم».

وتفاعل عدد كبير من زملاء منة من خلال التعليقات وتمنوا لها أن تتجاوز الوعكة الصحية سريعا، كي تعود الى ممارسة نشاطها الفني بصورة طبيعية.

يذكر أن منة فضالي كانت تصور الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس» مع الفنان جمال سليمان ومحمود عبدالمغني، والمخرج أحمد خالد أمين.