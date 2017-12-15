عبدالحميد الخطيب

أجابت الفنانة دنيا بطمة على التساؤلات التي يطرحها الكثيرون عن السبب وراء غنائها فقط للهجة الخليجية وعدم تقديمها لأغان مغربية أو مصرية، وقالت: قبل 3 سنوات كنت محتكرة من احدى الشركات التي فرضت علي تقديم أغان خليجية فقط، لكن الآن تحررت من القيود، وأحضّر لعدد من الاغاني المغربية التي سترى النور قريبا، فالمغرب بلدي وافتخر فيها.

وتابعت دنيا: المغاربة معروفون بأنهم يتقنون كل اللهجات، وأنا محبة للأعمال الدرامية الخليجية وأتابعها بشغف، وكنت قبل «آراب أيدول» أشاهد المسلسلات الكويتيــــــــــــة والخليجية لهدى حسين وسعاد عبدالله، كما أنني اسمع لصوت ذكرى وأحلام ونوال، وأحب أغنياتهن، لافتة إلى أن الفنان راغب علامة هو من لقبها بـ «أميرة آراب أيدول» وان الجمهور لقبها بعد ذلك بـ «أميرة الطرب العربي».

وحول الغيرة والهجوم الشديد عليها في «السوشيال ميديا»، قالت: مشكلتي انني إنسانة عفوية ولا أجامل، وللأسف كل شيء في هذا الزمن اصبح بالمقلوب، فطيبة القلب والمصارحة الآن شيء غلط، مستدركة: لا تقذف بالحجر إلا الشجرة المثمرة، وطالما أنا محط اهتمام الآخرين لهذه الدرجة فهذا إثبات قوي بأنني ناجحة، مضيفة: المشكلة لدى البعض انهم يحكمون على الناس من بعيد، ولكي نحكم على غيرنا لابد أن يكون هناك تقارب وتفاعل مباشر، وأنا أحاول أن اقدم شخصيتي للجميع من خلال أعمالي ورسالتي الفنية.

وأردفت بطمة، في لقاء مع برنامج «ليالي الكويت»: أقول للناس الذين يستخدمون «السوشيال ميديا» لمهاجمة الآخرين: «الله يهديكم»، فـ «السوشيال ميديا» تضيع وقتكم وتظلمكم، مؤكدة أن ما يهمها هو رضا رب العالمين، ثم زوجها وأهلها وجمهورها.