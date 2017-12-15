سماح جمال

شاركت الفنانة باسمة حمادة في عروض مسرحــــــية «البيت المسكــــون 3»، التي قدمت الفترة القليلة الماضية ضمن عدد من الأنشطة التي زخرت بها مملكة البحرين بمناسبة جلوس الملك، والمسرحية من بطولة نخبة من الفنانين منهم عبدالعزيز المسلم، هيا الشعيبي، هاني الطباخ وغيرهم، ومن تأليف وإخراج عبدالعزيز المسلم.

وقالت باسمة، في تصريح لـ «الأنباء»، إن أصداء المسرحية كبيرة وواسعة منذ أن بدأنا عرضها في الكويت وعروضها الخارجية وآخرها كان في دولة قطر، فكان الحضور غفيرا، ولولا ارتباطات بعض الفنانين في تلك الفترة لكنا قمنا بتمديد العروض، مشيرة إلى أن النجاح الكبير الذي تحصده «البيت المسكون» بجزئها الثالث يجعلهم يفكرون في تقديم جزء رابع منها، لافتة إلى انه ستكون هناك عروض للمسرحية في فبراير المقبل خارج الكويت.

من ناحية أخرى، أكدت باسمة أن نجاح الأعمال الدرامية أو المسرحية في الكويت لا يمكن مقارنته بنجاح آخر، وقالت: الكويت هي «هوليوود الخليج» و«أم المسرح» والنجاح يرجع إلى الأساس القوي الذي تقوم عليه الحركة الفنية فيها، وما قدمه الرعيل الأول من النجوم أمثال الفنانين الراحلين عبدالحسين عبدالرضا، خالد النفيسي، احمد الصالح، علي المفيدي من أعمال مهمة.