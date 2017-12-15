وجهت الفنانة اللبنانية يارا رسالة الى جمهورها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة جديدة لها وعلقت عليها بالتالي: «بين ألم فراق الأحبة والحنين لهم، والحزن عليهم، تستمر الحياة بحلوها ومرها مهما كان بنا من ألم وجروح.. الحمد لله على كل شيء».

وانهالت التعليقات من قبل جمهور يارا على الصورة والرسالة، حيث تمنوا أن يعم الفرح حياتها.

يذكر أن الفنانة يارا، وتحضيرا لعيد الميلاد ورأس السنة، وفي ظل هذه الأجواء الجميلة، زارت أطفال مرضى السرطان في بيروت وزرعت البسمة على وجوهم، متمنية لهم الشفاء، ونشرت الصور معهم لتشارك المتابعين أجواء العيد على طريقتها، وقالت: «انبسطت كتير اليوم بزيارتي لمركز سرطان الأطفال في بيروت ـ لبنان».