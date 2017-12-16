القاهرة - محمد صلاح

طالبت الفنانة مي كساب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الامتناع عن إطلاق الشائعات حولها.. وكان آخرها ما تردد عن نيتها اعتزالها الغناء والتمثيل واقتراب ارتدائها الحجاب بحجة التفرغ لرعاية ابنتها وزوجها.. وخضوعها لحضور بعض الدروس الدينية.

وأكدت مي: لا أعرف سر اطلاق الشائعات ضدي بكثرة.. ولو فكرت في الاعتزال او ارتداء الحجاب فسأعلن ذلك وأنا في قمة سعادتي.. وبصراحة اتمنى ان استطيع فعل ذلك لأني اصبت بحالة من الملل والإشباع يجعلني اتمنى ذلك ولكنه لم يحدث حتى الآن.

ونفت مي حملها الثاني.. وأكدت انها تركز بشكل كبير على رعاية ابنتها الوحيد فريدة.. وحين تشعر بانها قادرة على انجاب مولود جديد لا يأخذها منها، وقتها ستفكر في الإنجاب مرة اخرى. وعما يثار من نقد دائم لها بزيادة وزنها، قالت كساب: وزيادة الوزن ليس صحيحا.. بل بحمد الله فقدت بعضا من وزني ولكني لم اصل للوزن المثالي.. وربما كانت اغنية «خسي يا حرمة» التي قدمتها منذ فترة ضمن احد العروض المسرحية بالخليج.. جعلت البعض يعتقد اني اعاني من الوزن الزائد والذي يراني حاليا يدرك انني نجحت في تنفيذ برنامج غذائي قاس جدا عبارة عن الاكتفاء بالفاكهة والعصائر قبل النوم بست ساعات.