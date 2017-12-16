القاهرة ـ خلود أبوالمجد

انتهى الفنان محمد فراج من قراءة سيناريو فيلم سينمائي جديد يستعد لبطولته، مؤكدا أنه يحمل قصة مختلفة، لكن حتى الآن يتم ترتيب وتنسيق المواعيد لتحديد ما إذا كان سيبدأ خلال الفترة المقبلة أو بعد الانتهاء من تصويره لمسلسلات رمضان، حيث يشارك في بطولة مسلسل «ذهاب بلا عودة» مع الفنانة زينة والفنان آسر ياسين وغيرهما، وهو من إخراج خالد مرعي وينتمي الى نوعية الأعمال الدرامية المليئة بالإثارة التي تجبر المشاهدين على متابعة الأحداث بشكل يومي.

ومن المقرر أن يشارك محمد فراج في بطولة مسلسل درامي آخر خلال شهر رمضان المقبل، إلا أنه لم يوقع على العقد حتى الآن.

يذكر أن آخر ما قدمه فراج في الموسم الدرامي الماضي مسلسلي «هذا المساء» الذي حقق فيه نجاحا كبيرا بشخصية «سوني»، ومسلسل «الحصان الأسود»، كما شارك ضيف شرف في عدد من الأعمال الأخرى آخرهم مسلسل «سابع جار».