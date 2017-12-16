تحدثت النجمة سلاف فواخرجي عما تردد عن وجود خلافات بينها وبين النجم تامر حسني، خاصة بعدما رفضت مشاركته أحد الأعمال، وقالت: «من الطبيعي أن يحدث خلاف بسيط بعد الاعتذار، لكن الأمر انتهى وأنا أحب أعمال تامر كثيرا فهو فنان ومطرب يقدم أعمالا مميزة وبكل تأكيد أرحب بالعمل معه في أي وقت».

وبسؤالها هل من الممكن أن ترحب بالعمل أيضا مع النجم محمد رمضان، علقت بأنه فنان ذو شعبية وجماهيرية كبيرة وبكل تأكيد لا ترفض العمل معه فهو فنان موهوب ومتميز ومجتهد.

وقررت سلاف كسر النحس الذي يطاردها كلما تعاقدت على عمل جديد في مصر واتفقت على أن تشارك في مسلسل «خط ساخن» وهي في «أم الدنيا» حاليا من أجل تصويره.

وفي تصريحات صحافية لها، قالت فواخرجي إن سبب عودتها للعمل هو قصة السيناريو القوية وأيضا وجود مخرج قوي مثل حسني صالح وأيضا المنتج أحمد الجابري، فالإنتاج ليس رأس مال فقط بل فن وثقافة، وهي تقدم في العمل شخصية حنان التي تعمل في مركز مكافحة الانتحار وتتعرف إلى رجل كبير في السن يسعى للانتحار لتفاجأ بمقتله وتتوالى الأحداث، مشيرة إلى أن السياسة لم تكن سببا إطلاقا في ابتعادها عن الساحة ولكنها كانت كلما تتفق على أعمال، تحول أسباب دون تنفيذها.

وتابعت بانها لا تعلم شيئا عن مسلسل «هجرة الصعايدة»، حيث تردد أن هناك ممثلة حلت بدلا منها، وبسؤالها عن ذلك أجابت: «لا أعلم شيئا عن العمل ولم يتحدث معي أحد بشأن التصوير، ويجب أن يسأل المنتج عن الأمر».