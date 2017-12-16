قامت محكمة الأسرة في مصر بشطب الدعوى القضائية المقامة من الفنان المصري أحمد الفيشاوي، والتي طالب فيها بتمكينه من رؤية ابنته الوحيدة «لينا».

وقد أصدرت المحكمة قرار شطب الدعوى التي تقدم بها الفيشاوي بسبب تغيبه ووكيله القانوني عن حضور جلسات القضية.

وكان أحمد الفيشاوي قد أقام دعوى رؤية ضد جدة ابنته ﻷمها بعد انتقال الحضانة إليها بحكم قضائي صادر من محكمة أسرة قسم الجيزة لزواج ابنتها هند الحناوي من شخص آخر.

يذكر أنه يعرض حاليا لأحمد الفيشاوي فيلم «الشيخ جاكسون»، والذي يشاركه بطولته الفنان ماجد الكدواني، والفنان أحمد مالك، وغيرهما، وهو من إخراج عمرو سلامة.