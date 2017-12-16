تعاقد المنتج تامر مرسي مع الفنانة دينا الشربيني على تقديم مسلسل جديد تنافس به في سباق رمضان 2018، لتخوض من خلاله أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية، علما بأن المسلسل بدون اسم ولا تعرف تفاصيله، ولم يتم ترشيح بقية أبطاله حتى الآن رغم أن كل الأعمال المرشحة للعرض في الشهر الفضيل ستبدأ التصوير فعليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

والمسلسل، حسب البيـــان الرسمي الصادر عن المنتج تامر مرسي والذي تناقلته وسائل إعلام مصرية، مقتبس عن قصة أحمد طاهر ياسين، سيناريو وحوار محمد سلمان عبدالمالك، وإخراج شريف إسماعيل، وإشراف عام على الإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تعاقدت مع المنتج تامر مرسي، خلال الأيام الماضية على تجسيد دور البطولة النسائية أمام النجم يوسف الشريف في فيلم «بني آدم»، والذي يشهد عودته لساحة السينما بعد فترة غياب طويلة، ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد رزق ومحمود الجندي وهنا الزاهد ومحمود البزاوي، وفكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج تامر مرسي ووليد صبري، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل، كما تعاقدت معه على بطولة الفيلم المنتظر للنجم عمرو دياب وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج طارق العريان.