شارك الممثل الأميركي جون ترافولتا في جلسة حوارية في الرياض لمناقشة مسيرته الفنية و«أسرار هوليوود»، في حدث فني استثنائي في المملكة السعودية بعد أقل من أسبوع على قرار إعادة فتح دور السينما أمام الجمهور.

ووصل نجم «ساترداي نايت فيفر» إلى العاصمة السعودية مساء الخميس الماضي بحسب مراسل وكالة «فرانس برس»، واستقبله في المطار مسؤولون في «هيئة الترفيه العامة»، الجهة الحكومية المخولة منح تصاريح إقامة النشاطات الترفيهية في الأماكن العامة.

وقدمت القهوة العربية للمثل الشهير بعد نزوله من الطائرة ودخوله إلى حرم المطار. وقال لمستقبليه وهو يتناول كوب القهوة «أنا سعيد بالتواجد هنا».

وشارك ترافولتا في جلسة حواري أمس الجمعة تحدث فيها عن «مسيرته الفنية، وكواليس أعماله، وأسرار هوليوود»، بحسب إعلان «هيئة الترفيه العامة».