تعرض الفنان المصري حسن الرداد لموقف محرج بعد إجباره على الاختيار بين والدته وزوجته ايمي سمير غانم، فكان رده بطريقة طريفة.

واختار خلال لقائه مع الدمية "أبلة فاهيتا" في برنامج "لايف من الدوبلكس" زوجته، مشيراً إلى أنها هي من تضربه أكثر من والدته، وهي من تدخل عليه الغرفة دون أن تستأذن، وهي من تصرخ في وجهه وقت تأخره عن المنزل.

وأشار خلال اللقاء الى انه يقطن في شقة والدته، ريثما تنتهي شقته.

وفي اجاباته على الاسئلة أكد أن "ايمي قد تترك المنزل بعد الحلقة" بطريقة طريفة، إلا أنه استدرك الأمر ووجه لها قبلة في الهواء، لا سيما وأنها كانت من ضمن الحضور الموجود في الاستوديو.

وكان الرداد تحدث خلال فقرة الدمية "كاروو" " عن بعض أسرار علاقته الزوجية قائلًا: "مراتي بتدلعني وتقولي يا زفت، وأخدت منها الجبروت، وهي أخدت مني خفة الدم والشقاوة"، لافتاً الى أن إيمي تكره انشغاله بالهاتف المحمول دائماً.

والملفت أن ايمي لم تتوقف عن الدهشة والضحك طوال المقابلة، وظهرت في غاية الخجل والاندهاش لرقص زوجها وأجوبته المضحكة.