لم تتردد النجمة المصرية الشابة يسرا اللوزي في المشاركة أخيرا في حملة بعنوان «رجالة سند»، لقناعتها بفكرة الحملة وأهدافها وأهميتها، في وقت تواجه المرأة العربية عموما، الكثير من التحديدات والمشاكل التي تقف في طريق نجاحها وتحقيق أحلامها.

وفي هذا الصدد، قالت يسرا: «هدف الحملة هو تحفيز الرجال على أن يكونوا سندا لبناتهم وزوجاتهم، ليساعدوهن على النجاح بدلا من الوقوف في طريقهن، وقد أعجبتني الفكرة وشعرت بأنها ضرورية في وقتنا الحالي، حيث تعاني المرأة من وقوف الرجل في طريق نجاحها، رغم أنه من المفترض أن يكون الرجل مشجعا وداعما لنجاح المرأة في أي مجال».

واضافت اللوزي: «في المقابل، هناك رجال كثيرون يقدمون الدعم لزوجاتهم وبناتهم وشقيقاتهم، وهؤلاء نحاول أن نذكرهم في المبادرة ونسلط الضوء عليهم، ليكونوا ملهمين لغيرهم من الرجال، وأنا سعيدة لأن والدي يشارك أيضا في تلك الحملة، فقد كان سندا دائما لي، ودوره في حياتي هو أحد أهم أسباب نجاحي، وأتمنى أن تحقق الحملة نجاحات، وأن تؤثر في تفكير كثير من الرجال».

وتابعت يسرا، وفق مجلة «لها»: «لا أتردد في المشاركة في أي مبادرات أو حملات من أجل تحسين أحوال المرأة المصرية والعربية عموما، وسعيدة لأن ما نبذله من جهد في حملة «رجالة سند» يلقى اهتماما كبيرا، حتى ان الفيديوهات التي تنشرها الحملة تحقق نسب مشاهدة عالية».

يذكر أن الحملة أطلقتها المخرجة ماغي مرجان، بمشاركة مجموعة من الفنانين وأشخاص من خارج الوسط الفني، حيث نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «رجالة سند» احتفالا باليوم العالمي للرجل.