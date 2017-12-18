كشفت الممثلة السورية ​تولين البكري​ أنها محاربة فنيا، ودائما ما تسمع عن ذلك في الوسط الفني، وقالت: «لا أعرف السبب، ولا أعرف لم يتم شطب اسمي من النصوص بعد أن أقرأها، وببساطة يتم سحب الدور مني، وهذا السؤال يجب أن يكون لشركات الإنتاج والمخرجين».

وعن مهاجمتها للممثل ومقدم البرامج عادل كرم، قالت بكري، في لقاء عبر إذاعة «أرابيسك» السورية: «أحب عادل كرم كثيرا، والقصة ليست لأنني ظهرت مع تمام بليق ولم أظهر مع عادل، أنا قلت وجهة نظري في موضوع لحلقة لعادل كرم لأنني لا أحب التجريح، وعادل قام بمهاجمة بليق وتكلم كلاما غير لائق بتجريح شخصي، وأنا مازلت حتى هذه اللحظة أحب وأحترم عادل كرم».

وكشفت أنها بدأت في السنة الماضية بكتابة سيناريو لعمل درامي صعب من ناحية الأفكار، وهو نسائي بحت، وتابعت: «الفكرة التي برأسي ليست سهلة، لذلك استغرق معي وقتا طويلا، ويوجد به تفاصيل تشبهني شخصيا، ويوجد شخصية تحمل صفاتي، وعندما كتبت النص كتبته عن أشخاص واقعيين».