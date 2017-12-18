تحدثت الفنانة السورية روبين عيسى عن مشاركتها في فيلم «الأب»، وقالت: قصة العمل حمستني للمشاركة فيه، وهو تكملة لسلسلة أفلام يقدمها المخرج باسل الخطيب عن معاناة السوريين وحربهم ضد الإرهاب و«داعش»، وجسدت فيه دور زوجة وأم تتعرض للخطف على يد «داعش» وتفقد ابنتها، والفيلم يضج بالمشاعر، وقد أرهقني نفسيا أكثر منه جسديا، لكنني في النهاية أعتبره تجربة ممتعة لن أنساها.

وتابعت روبين، في تصريحات صحافية لها: هذا الفيلم أرهقني نفسيا وجسديا وعاطفيا، لأنه تحدث عن معاناة سورية وشعبها على مدار ست سنوات، كما كنا نصور في مناطق سورية شهدت حروبا طاحنة، حيث كانت رائحة الموت تنتشر في مواقع التصوير، فأصبت باكتئاب شديد، وفي أحيان كثيرة، كنت أشعر بالرغبة في البكاء، إضافة إلى أننا صورنا معظم المشاهد في البرد القارس، لكننا تحملنا كل هذه الصعوبات، لأن التجربة كانت تستحق منا الصبر والمغامرة، وتقديم دور الأم بهذه المشاعر والأحاسيس لم يكن أمرا سهلا، خاصة أنني لست أما في الحقيقة، لكنني درست الشخصية وتعمقت فيها، إلى درجة أنها سيطرت علي بشكل كبير.

وعن أكبر عيوب مجال الفن، قالت: الغرور الذي قد يصيب الفنان هو أخطر عيب في هذا المجال، لأنه مهما كانت موهبة الفنان قوية، فالغرور يدفعه للسقوط في الهاوية، ومن أبرز عيوب الشهرة لمن يعمل في الفن، التعرض الدائم للضغوط، والشعور المستمر بالقلق، فهو يستهلك عواطفنا بشكل كبير.