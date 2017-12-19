أثارت تغريدة للنجمة اللبنانية اليسا جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، جاءت فيها على ذكر الخيانة.

ونشرت اليسا عبر حسابها الرسمي في «تويتر» احدى المقولات باللغة الانجليزية: «إذا سرقت امرأة أخرى رجلك، فلا يوجد انتقام افضل من تركها تحتفظ به، الرجال الحقيقيون لا يسرقون».

وتحدثت اليسا أخيرا في برنامج «عرب وود» عن شائعات استعدادها للزواج قريبا، قائلة لجمهورها: «ممكن متشوفنيش بالفستان الأبيض لأني سعيدة دون زواج، وبعيش حياتي وحاسة بالاستقلالية وبثبت نفسي في شغلي، بس أكيد لو حسيت إن الزواج هيسعدني هتزوج».