فاجأت النجمة السورية سوزان نجم الدين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو لها وهي تغني داخل السيارة.

ونشرت سوزان المقطع وهي تغني "3 دقات" بطريقتها الخاصة، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صوتها، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انها تجيد الغناء ومن سخر منها بطريقة مزعجة، مشيرين الى انها لا تتمتع بصوت جميل، وبأنها وضعت نفسها في موقف محرج وساخر.

وظهرت سوزان في باقي المقاطع على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في مهرجان دبي السينمائي، وكانت تتلقى المديح على اطلالتها بالفستان الأحمر والتهاني من زملائها الفنانين، وعلى التكريمات التي حصلت عليها مؤخراً.

وكانت نجم الدين أثارت حيرة متابعيها على "انستغرام" من خلال إعلانها عن تلقيها خبراً جميلاً ومصيرياً، الأمر الذي أثار اهتمام الجمهور، الذي تساءل عن الأمر وطالبها بتوضيح ما قالته، إلا أنها لم تردّ على أي من التعليقات.