كشفت الفنانة زينة عن موقف محرج جداً تعرضت له بسبب اسمها الحقيقي "وسام"، وأكدت أنها كانت مطلوبة لأداء الخدمة العسكرية الالزامية المفروضة على الذكور في مصر، بعدما ظن أحد أفراد إدارة الجامعة أنها ذكر، ووجه لها خطاباً رسمياً لتقديم موقفها من التجنيد!!

زينة استهلت مشاركتها في حلقة الأمس من برنامج "snl بالعربي"، بالتأكيد على أنها تلقت خطابا من التجنيد في أول عام دراسة في الجامعة، باعتبارها ذكرا وليست أنثى، وهو ما جعلها تبذل قصارى جهدها لإقناع موظفي شؤون الطلبة في كليتها بأنها لا تخضع للتجنيد.

وقالت أنها أصرت على تغيير اسمها وهو "وسام رضا اسماعيل" ليصبح زينة، ولكن أسرتها لا زالت تستخدم الاسم الأول "وسام" رغم تحذيرها لهم بعدم مناداتها به خاصة أمام الجمهور أو داخل الوسط الفني.