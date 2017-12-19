قالت الفنانة المصرية يسرا إن وسائل التواصل الاجتماعي مفروضة على الجميع اليوم وليست اختيارا، مشيرة إلى أن "السوشيال ميديا تصنع نجوماً غير موجودين على الساحة الفنية"، مشيرة إلى أن جيلها من الفنانين وصلوا للنجومية بدون مساعدة السوشيال ميديا كما يحدث الآن.

وقالت النجمة يسرا في لقاء مع برنامج "صباح العربية"، على هامش مشاركتها في مهرجان دبي السينمائي الدولي، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي، إنها لا تحب ما أسمته بـ"اختراق الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها عير نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن مسيرتها الفنية، رأت الفنانة يسرا أنها خارج المنافسة مع أي من النجوم المصريين أو العرب، قائلة: "لا ينافسني أحد في مصر والعالم العربي"، مشيرة إلى أنها لا تنظر لأحد في العمل إلا لنفسها لكي تنجح.

وعن النجاح الكبير الذي لاقته أغنية "3 دقات" التي شاركت يسرا فيها بالغناء مع الفنان "أبو"، كشفت يسرا أنها لم ترد الغناء، لكنها عندما سمعت الأغنية أعجبتها كثيرا، مما شجعها على المشاركة بها، مشيرة إلى أن أغنية "3 دقات" نجحت لأنها عفوية وإيجابية.