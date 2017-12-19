أعلنت الفنانة نرمين ماهر، تبرؤها من أفيش فيلم «حليمو أسطورة الشواطئ» مؤكدة أنه لا يمثلها ولا يضعها في مكانها الصحيح، وقدمت اعتذارا من جمهورها الذي لاحظت رفضه لشكل البوستر وظهورها بين نجوم الفيلم الذي يقلل من مكانتها الفنية.

وفوجئت نرمين بوضع صورتها أقصى يمين البوستر وكأنها ممثلة درجة ثالثة بعد طلعت زكريا وريم البارودي ودينا، بينما وضع الفنان بيومي فؤاد في نفس الدرجة ولكن أقصى يسار الصورة.

والمفاجأة أن الممثل الشاب كريم أبوزيد تبرأ هو الآخر من البوستر الرسمي بسبب طريقة وضع صورته على الأفيش بشكل لا يتناسب مع نجوميته، وحجم دوره الفني في العمل، ويبدو أن رغبة طلعت زكريا في وضع كل أبطال العمل داخل البوستر السبب الحقيقي في هذا الغضب، حيث تضمن الأفيش الرسمي 13 ممثلا.

والفيلم من بطولة طلعت زكريا وريم البارودي ونيرمين ماهر وبيومي فؤاد والراقصة دينا وكريم أبوزيد ورامي غيط وخالد حمزاوي ونور الكاديكي وعمر وإيمي طلعت زكريا، وطاهر بدر قصة وسيناريو وحوار محمد فضل وإخراج محمد سعيد، وتدور أحداثه في قالب كوميدي حول حليمو (طلعت زكريا) منقذ شواطئ، وهو شخص فقير ولا يجيد السباحة مما يضعه في مواقف كوميدية عديدة مع المصطافين وهو على علاقة حب مع زنوبة (ريم البارودي) ولا يستطيع الزواج منها لعدم موافقة خالها قنصوة (بيومي فؤاد).

ويكتشف حليمو أن والده ترك له خريطة في مكان لا يخطر على بال احد، ويضطر حليمو للسفر إلى شرم الشيخ لاكتشاف ما بداخل الخريطة ويطارده احد رجال الأعمال وعصابته للاستيلاء على ما قد يجده وتحدث مفارقات ومفاجآت كوميدية.