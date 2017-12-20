بعد انتشار صورة الفنانة آمال فريد تجلس وحيدة في أحد مقاهي منطقة وسط البلد، وشائعات معاناتها من مرض الزهايمر، حرص عددا من الفنانين على التواصل معها والاطمئنان عليها، منهم الممثلة إلهام شاهين التي التقت بها وسلمتها الدرع التكريمي من المركز الكاثوليكي.

نشرت إلهام عبر حسابها على Instagram صورتها مع آمال والأب بطرس دانيال أثناء تسلمها الدرع التكريمي.

وعلقت الهام على صورتها معبرة عن سعادتها وشرفها بلقاء نجمة كبيرة أسعدت الجمهور بأفلام الزمن الجميل.

آمال فريد شاركت في العديد من أفلام الزمن الجميل، وشاركت الفنان عبد الحليم حافظ بطولة فيلم "ليالي الحب"، واعتزلت الفن أواخر الستينات بعد زواجها من مهندس مصري كان يعيش في موسكو.