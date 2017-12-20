لا زال الهجوم والسباب يلاحق النجمة أيتن عامر وفريق عمل مسلسلها الجديد "الطوفان"، بعد إحدى الحلقات التي تم عرضها من العمل، والتي أثارت حالة من الجدل الشديد بسبب مشهد قتل الممثلة نادية رشاد التي جسدت دور الأم "صفية" على يد أبنائها.

وأثار هذا المشهد ضجة كبيرة، ولم يتقبله الكثير من المشاهدين بسبب تأثرهم بالأحداث، ولاحقوا فريق العمل بالهجوم والسباب، وهو ما اعترضت عليه عامر بطريقة كوميدية من خلال مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة للجمهور.

وقالت عامر عبر المقطع الذي قامت بنشره عبر حسابها على موقع "فايسبوك": "أنا مش عايزة الحماسة تأخدكوا، بس وانتوا بتشتموا افتكروا إن ده مسلسل تمثيل يعني، اقسم بالله ده تمثيل وصفية زي الفل".

وحققت الحلقة 43 من المسلسل نسبة مشاهدات عالية وصلت إلى الملايين على "يوتيوب"، وذلك بعد مقتل الحاجة "صفية" على يد أبنائها.

يذكر أن مسلسل "الطوفان" من بطولة ماجد المصري، وأحمد زاهر، وروجينا، وأيتن عامر، ومحمد عادل، وإيهاب فهمي، وفتحي عبد الوهاب، ووفاء عامر، ورامي وحيد، وروجينا، وعبير صبري، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، ومن إخراج خيري بشارة.