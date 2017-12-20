شارك ملك بوليوود شاروخان، ابنه أبرام في حفلة مدرسته دير بهاي أمباني الدولية، بالإضافة إلي مشاركة النجمة الهندية أشوريا والممثل الهندي أبهيشك باتشان ابنتهما آراديا خلال الحفل.

ورقص شاروخان مع ابنه أبرام، كما رقص ابن شاروخان مع آراديا ابنة أشوريا وأبهيشك خلال الحفلة، ما أثار ردود فعل لدى الحاضرين.

وكانت المفاجأة للجميع برقص أبرام على أغنية فيلم سوداس لوالده شاروخان، وتحول الطفل فجأة إلى نجم، بينما كان شاروخان يشجعه على أدائه اللطيف.

كما شوهدت الممثلة أشوريا راي ترقص مع ابنتها آراديا وتلتقط معها الصور.

وشوهد أيضا نجم بوليوود هريثيك روشان يرقع مع الأطفال مع زوجته السابقة سوسان خان.