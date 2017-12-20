أعلن الصديق المقرب من نجم مجموعة “شايني” لموسيقى البوب الكورية الشعبية جونغ هيون (28 عامًا)، أن جونغهيون ترك له رسالة انتحار على حسابه في “انستغرام”، لافتًا إلى أنه قرر الكشف عنها بعد موافقة أسرة النجم الراحل.

وكتب جونغ هيون في رسالته، بحسب الوكالة الكورية للأنباء “يونهاب”: “أنا محطم من الداخل.. الاكتئاب يجتاحني ببطء، التهمني تمامًا. ولم أستطع أن أتغلب عليه. عندما التقي الطبيب يلقي باللوم على شخصيتي بصوت هادئ، فكرت في أن وظيفة الطبيب سهلة؛ لأنه يلقي اللوم بسهولة على طبيعتي بدلًا من التفتيش عن السبب الجذري لمعاناتي. إنه لأمر مدهش كم أنا متألم. لا يوجد أحد على قيد الحياة أكثر عذابًا، وأشدّ ضعفًا أمام نفسه مني .”

وتابع جونغ هيون برسالته “كوْني شخصًا مشهورًا، قد يكون ذلك ليس بإرادتي. يقولون لي هذا هو السبب في أنني أجد صعوبة. لماذا اخترت ذلك؟ هذا أمر مضحك!. قول هذا لك يبدو كافيًا. لقد فعلت جيدا. حتى لو كنت لا تستطيع أن تبتسم، أرجوك ألا تودعني باللوم. لقد فعلت جيدا. وداعا”.

وعثرت الشرطة الكورية، مساء أمس الاثنين، على جونغ هيون فاقدًا الوعي في شقة مستأجرة في العاصمة سول، وتم نقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة، وأعلنت لاحقًا أن “جونغ” أقدم على الانتحار.

وكانت شقيقة جونغ هيون -أيضًا- تلقت رسالة نصية من شقيقها قبل انتحاره، تقول “اسمحي لي بالذهاب، أخبريني أنني كنت جيدًا”، “وداع نهائي”، وأعلنت الشرطة عن اعتقادها أن شقيقها انتحر.

وذكر محققون أن وفاة جونغ هيون قد تكون بسبب استنشاقه أبخرة سامة، إذ وجدوا قوالب فحم محترقة على مقلاة عند وصولهم شقته.