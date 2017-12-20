شاركت الفنانة الأردنية ​ميس حمدان​ جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو تظهر فيه وهي تعبر بطريقتها الخاصة عن إعجابها الشديد للأغاني المغربية والذي يصل إلى حد الإدمان، بحسب وصفها.

ونشرت ميس عبر صفحتها الخاصة على «انستغرام» فيديو تظهر فيه وهي تغني الأغنية المغربية «دتني ديتو» وعلقت بالقول: «يا جماعة أنا عندي إدمان على الأغاني المغربية مش ممكن حلاوتهم بجد». والأغنية غناء صفاء وهناء، كلمات محمود برحيل، ألحان محمد نبال، توزيع رشيد محمد علي.

يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان كان مشاركتها في بطولة مسلسل «​طاقة نور​» مع هاني سلامة، والذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، من إخراج حسام حجاوي، سيناريو وحوار رولا الحجة، وإنتاج مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني.