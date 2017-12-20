نفت الممثلة السورية ​لميس عفيفة أن يكون شكلها قد ساعدها في ظهورها بعدة أعمال، وقالت: «الشكل مهم وضروري للظهور أمام الكاميرا بشكل لائق، ورغم أنني أهتم بمظهري في كل مكان وزمان إلا أن شكلي لم يساعدني في مسيرتي الفنية، والدليل أنني مستعدة لأداء أي شخصية مهما كان نوعها أو حجمها، لأن الجمال وحده لا يكفي باعتبار أن الموهبة وحدها التي تصنع منه نجما». وأضافت لميس: «إلى الآن لم أحصل على الدور الذي يرضي طموحي بعد، وأبحث عن دور يشبهني من الداخل»، مستدركة، بحسب موقع «الفن»: «أنا في الحياة فتاة واقعية ومنطلقة، أميل إلى المرح والمزاح، ولا تهمني مساحة هذا الدور، بقدر ما يهمني عمق الشخصية وفاعليتها وأبعــــادهـــا الدرامية».