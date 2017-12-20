قال المخرج أحمد مدحت إنه حتى الآن لم يستقر على اختيار البطل الذي يجسد دور زوج نيللى كريم في أحداث مسلسلها الجديد «اختفاء»، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، لافتا إلى أنه يجري ترشيح العديد من الأسماء ولم يستقر حتى الآن على البطل الرئيسي الذي يقف أمام نيللي كريم.

وأضاف مدحت أنه اكتفى بتصوير الجزء الأول من مسلسل «أنا شهيرة وأنا الخائن»، بسبب نيللي كريم، وانطلاق تصوير «اختفاء»، مشيرا، وفق «اليوم السابع» المصرية، إلى أن الفنان محمد ممدوح مرشح للعمل ولكنه لم يجسد شخصية الزوج، مؤكدا انه لم يتم التعاقد معه حتى الآن، موضحا انه يستقر على الأبطال بعد يومين وإنهاء التعاقدات لانطلاق التصوير.

وحددت الجهة المنتجة للعمل التصوير خارج مصر واستقروا على دولة روسيا لتصوير بعض من المشاهد الخارجية لأحداث المسلسل، حيث تظهر نيللي في الحلقات الأولى من العمل وهي تدرس في إحدى الجماعات الروسية، وتتحدث اللغة الروسية بطلاقة. وتجسد نيللي كريم في أحداث المسلسل شخصية أستاذة جامعية تنقلب حياتها بسبب المواقف التي تقابلها، وبعد ذلك تجد نفسها أمام أشخاص يطاردونها قبل أن تعود إلى مصر، كما يقوم المخرج أحمد مدحت بترشيح باقي الأبطال الذين يشاركون في المسلسل بجانب نيللي، والعمل تأليف أيمن مدحت وإنتاج جمال العدل.