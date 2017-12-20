القاهرة - محمد صلاح

من أجل الانتهاء من تصوير البوسترات الدعائية لفيلم «خلاويص» داخل مقر الشركة المنتجة، أثار الفنان احمد عيد حالة من المرح ومشاغبة زميلته الفنانة آيتن عامر أثناء الاستعداد للتصوير، مما دعا المنتج محمد مازن لمطالبته بالكف عن مشاكسة زميلته والانتهاء من التصوير. والفيلم بطولتهما مع محسن منصور ومحمد حاتم وسامي مغاوري وطارق عبدالعزيز والعديد من الفنانين، وتأليف لؤي السيد وفيصل عبدالصمد، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن المقرر أن ينافس ضمن موسم اجازة نصف العام بدور العرض السينمائية.

وتجسد ايتن في العمل دور محامية تسعى لمساعدة أحمد عيد بسبب المشكلات التي يدخل فيها بسبب ابنه وتنشأ مواقف كوميدية بينهما. وحرص أحمد عيد على أن يؤكد أن الفيلم بعيد تماما عن السياسة، وأنه استقر عليه من بين سيناريوهات عديدة عرضت عليه مؤخرا، مشيرا إلى أن العمل يعتمد على كوميديا الموقف، نافيا ما تردد مؤخرا عن قيامه ببطولة مسلسل درامي لرمضان المقبل.

ويذكر أن آخر أعمال أحمد عيد هو فيلم «ياباني أصلي» الذي عرض في يناير الماضي.