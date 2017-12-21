بعد الضجة الكبيرة التي حققتها أغنية "هلا بالخميس" على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها الوسع في العالم العربي، خطف مطرب الاغنية الأنظار بطرافته ومواهبه الكثيرة.

واستطاع الشاب السوري معن برغوث، المقيم في السعودية أن يحدث ضجة كبيرة خلال استضافته في برنامج "لهون وبس" مع الاعلامي هشام حداد الذي نجح في إظهار الكثير من مواهبه وقدراته الفنية ضمن أجواء الموسيقى والضحك، والكوميديا.

ورغم أن إنطلاقة الشاب كانت من خلال مواقع التواصل، إلا أنه إلى جانب صوته الجميل فهو يتمتع بمواهب فنية فذة، ظهرت من خلال قدرته على تقليد الأصوات والغناء بأكثر من لغة بطريقة محترفة.

وحقق الشاب نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداول مقاطع من المقابلة الطريفة والمليئة بالمفاجآت والضحك بين المشاهدين.