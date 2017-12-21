

تحرص المطربة السورية أصالة نصري على مشاركة جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيل حياتها اليومية، وكان آخرها احتفالها بعيد ميلاد شقيقها.

ونشر أنس مقطع فيديو للاحتفال على "انستغرام" وكانت أصالة مع زوجها طارق العريان ووالدته وعنت له أغنية العيد وعملت على إطالة الكلمة الاولى قبل إطفائه للشمعة بطريقة طريفة في أجواء من الفرح والألفة.



وأعرب عن سعادته بوجود عائلته إلى جانبه في تعليق كتب فيه: "ربي أحفظ لي عائلتي و أخواتي الطيبين و أرضا عنهم في الدنيا كما رضيت عني و خلقتني بينهم".

بدورها هنأت أصالة شقيقها بعيد ميلاده، بنشر صورة له وعلقت عليها بكلمات مؤثرة: "هو أكثر من أخي وسندي وحبيبي.. هو أبي الَّذِي يهتم بي وبنفسه من أجلي.. كلّ عام وأنت الغالي الحنون الكريم اللطيف الطَّيِّب، كلّ عام والحياة بخير بوجودك ياقطعه من قلبي وروحي وصوتي".

وأضاف: "كلّ عام وأنت بألف خير يا زينة الحياة ويا فرحها وفخرها وأمانها. أخي سندي عيد ميلاد سعيد عائله حب أمان وطن".