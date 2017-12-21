شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ جمهورها ومتابعيها، كواليس تصويرها فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "توتا" والذي تصوره تحت إدارة المخرج سليم الترك.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه وهي تمارس رياضة الملاكمة، وصورة أخرى من الكواليس تُظهر عددا من الراقصين المشاركين في الكليب.

وكانت أحيت مؤخراً سهرة في أحد الملاهي الليليّة في بيروت برفقة الـDJ الفرنسي ديفيد فانديتا الذي أبدى بعد السهرة إعجابه بها من خلال نشره صورة تجمعهما عبر صفحته الخاصة قائلاً:"هيفا وهبي أنت الأفضل".