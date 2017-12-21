«حرب النجوم» هي سلسلة أفلام فضاء ملحمية من ابتكار جورج لوكاس، وهي مكونة من ثلاثيتين، وقد تعدت كونها سلسلة أفلام، بل أنتجت كتبا ومسلسلات تلفزيونية وألعاب كمبيوتر وفيديو وكتبا مصورة.

بدأت قصة السلسلة مع فيلم «حرب النجوم» بعد تسميته «حرب النجوم الجزء الرابع: أمل جديد» الذي صدر 25 مايو 1977، بواسطة تونتيث سينتشوري فوكس، وأصبح الفيلم ظاهرة ثقافية عالمية.. وتضم الملحمة ستة افلام وكونا موسعا يضم مسلسلات تلفزيونية ومجموعة واسعة من الكتب والمجلات الهزلية لها، وألعاب الفيديو، وكل مجموعة تأتي ضمن اطار خيالي يحدث في زمن سحيق جدا وفي مجرة بعيدة جدا، وفي عام 2005، ذكرت مجلة فوربس للمال والأعمال أن الإيرادات المتولدة من كل حرب النجوم (على مدار تاريخها) قدرت بحوالي 20 مليار دولار أميركي، مما يجعلها واحدة من انجح الأعمال الفنية على الإطلاق.