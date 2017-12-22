دعاء خطاب

وجه فريق إعداد برنامج ذا فويس كيدز سؤال الى أعضاء اللجنة ، حول افتراض ان أبنائهم سيشاركون في البرنامج .

سالوا نانسي عجرم اذا شاركت ايلا وميلا ، هل ستتعرف على صوتيهما، فأجابت أكيد سأعرف الصوت و"سألتفت لهن فوراً وهن بالطبع سيختارونني .

وقال تامر حسني في حال شاركت ابنته تاليا ،"أنا اعرف مخارج الحروف والألفاظ كويس محفور في قلبي ، و أعرف صوت نفسها مش صوتها بس، وإذا رأيتها سألتفت لها احتضنها واصطحبها للمنزل .

أما الفنان كاظم الساهر فأجاب لو شارك ابنائه الثلاثة أو تفاجأ بمجييء حفيدته ،"اعتقد أني سأعرف صوتها ، واشتاق لها جدا".



وأضاف انها موهوبة وتحب الموسيقى" وقال الساهر :"انا ضعيف أمام صوت الأطفال وأحاولأن اتمالك نفسي مرات عديدة حتى لا ألتفت لكني لا أستطيع" .

لاقى الفيديو استحسان وإعجاب جمهور لجنة التحكيم وطالبوا نجومهم بتطبيق الفكرة ، وراحت أغلب التعليقات الى الإشادة بإجابات الفنان المصري تامر حسني.