أكدت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور أن إطلاقها أغنية وكليب «إذا بدك ياني» في هذا التوقيت لا تعتبره مغامرة، وقالت: لطالما كنت جريئة ومغامرة، وقد وجدته وقتا مناسبا لإطلاق الأغنية رغم أن طابعها صيفي لأني لم أطلق أغنية منذ مدة طويلة، أؤمن أن الأغنية الجميلة ستنجح رغما عن كل الظروف، خصوصا أننا نمر بأوقات عصيبة من حروب ومصائب على مواقع التواصل الاجتماعي وأشعر معها بأن الناس بحاجة إلى جرعة من الطاقات الإيجابية، وهذا ما لمسته من خلال ردة الفعل، لأني تعلمت أن أختار الأغاني بصفتي واحدة من المستمعين، إذا شعرت أنها تلامسني أستنتج أنها ستلامس الجمهور أيضا، كما أستشير المقربين مني.

وعن دراما 2018 وتواجدها من خلال خماسية، ردت: لم أشارك يوما بخماسية، لكن القصة لامستني بالعمق، للكاتب رافي وهبي الذي قدم أهم الأعمال السورية، وأنا لدي ضعف تجاه ما يكتب، سألعب دور طبيبة نفسية، وستذهب القصة إلى أبعد مما يتخيل المشاهد، لا أستطيع أن أعطي المزيد من التفاصيل، لكن ما يمكنني قوله أننا سنصور الخماسية في السنة الجديدة.

وحول التصريحات المتبادلة بينها وبين الفنانة نادين الراسي، وهل سقطت الهدنة بينهما، أجابت، سيرين، بحسب مجلة «سيدتي»: لا أبدا، ما زلنا أحبة، والموضوع ليس أكثر من مجرد سوء تفاهم، وأحيانا سوء التفاهم يقرب وجهات النظر بدل أن يبعدها خصوصا عندما يكون «عقلنا كبير»، قد يكون خان نادين التعبير على التلفزيون أو فهمت على نحو خاطئ، وقد أوضحنا هذا الأمر بيننا، وأنا أتمنى لها كل الخير، وهي تعرف تماما أنه لا مشكلة شخصية معها، وأننا فتحنا صفحة بيضاء ستبقى بيضاء، الأهم أن نتعلم من أخطائنا الماضية، أن نتحلى بالصبر والحكمة عندما يكون ثمة ما يضايقنا، أنا اليوم تعلمت من أخطائي السابقة، وأجيد التعامل مع الخلافات، مع أنه للأسف ثمة زملاء يخطئون، ويستمعون إلى مصادر غير موثوقة يبنون أحكامهم على أساسها، يجب أن نكون أذكى من أي فخ قد يحاول البعض جرنا إليه.