القاهرة - خلود أبوالمجد

عبرت الفنانة روجينا في اتصال هاتفي مع «الأنباء» عن سعادتها البالغة بردود الأفعال في وسائل التواصل الاجتماعي حول دورها في مسلسل «الطوفان»، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل كل هذا التركيز مع الدور والانفعالات الخاصة به من الجمهور، الذي يناقش بالتفصيل كل رد فعل، لافتة إلى أنها كانت تتوقع نجاح هذا العمل منذ بداية تسلمها للنص فهو مكتوب بشكل مميز جدا، ولكن ما صدمها هو هذا السيل الهائل من التعليقات، خاصة أن العمل يعرض خارج الموسم الرمضاني بعد تأجيله العام الماضي ليعرض الآن، ولكنه حقق نجاحا فاق نجاح عرضه في الشهر الفضيل.

كما أكدت روجينا أن شخصية «حنان» التي قدمتها في المسلسل كانت مليئة بالتناقضات والانفعالات التي تقدمها للمرة الأولى، وأدخلتها في تقلبات نفسية صعبة للغاية، خاصة في الحلقات الأخيرة، ولم تكن لديها هذه الخبرات الحياتية المحيطة بها التي تجعلها تستمد منها الشخصية، بل انها عملت عليها بنفسها، وقالت: «حنان» بالفعل شخصية مركبة جدا، مشيرة إلى أنها تحرص في الفترة الأخيرة على اختيار وانتقاء الأدوار التي تقدمها لتضيف لها، وتخرج من داخلها الشحنة الفنية التي تمتلكها، وليس على حجم الدور أو مساحته، ومن هنا جاء اختيارها لدور «حنان» في «الطوفان».

وعن جديدها قالت روجينا ان السينما أكرمتها هذا العام بثلاثة سيناريوهات دفعة واحدة، حيث تشارك في بطولة أفلام «أهل الكهف» و«حرب كرموز» و«سري للغاية».

أما عن الدراما فأكدت أنها لم تستقر حتى الآن على العمل الذي ستشارك به في الموسم الرمضاني المقبل، فبعد هذا النجاح الذي حققه «الطوفان» أصبـــح من الصعب جدا اختيار القادم.