أبدت النجمة غادة عبدالرازق تخوفها من تصوير مشاهدها مع المصارع العالمي «بويكا»، الذي انضم مؤخرا لنجوم فيلمها الجديد «حرب كرموز»، وقامت بنشر مقاطع من كواليس التصوير مع مشاهد من لقطات عنيفة للنجم الأميركي، وقالت إنها تنتظر «علقة تمام».

وشاركت غادة المقطع عبر حسابها الشخصي بـ «انستغرام»، وعلقت: «طب ينفع كده يا جماعة، لو إحنا بقى إللي بنتدرب على الكلام ده، كان زمنا في مستشفى دار الفؤاد، عموما شكلي هتضرب علقة تمام قريبا».

يشار إلى أن «بويكا» وصل إلى القاهرة منذ أيام، للمشاركة في بطولة «حرب كرموز» الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة وغادة عبدالرازق وروجينا ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وفتحي عبدالوهاب وإيمان العاصي، والفيلم من إنتاج محمد السبكي وسيناريو وإخراج بيتر ميمي.