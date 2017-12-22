كثر الكلام على الجزء الثاني من مسلسل «الهيبة»، الذي سبق أن أدى دور البطولة في الجزء الأول منه كل من الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان السوري تيم حسن.

وعلى الرغم من إتمام المنتج اللبناني صادق الصباح تعاقداته مع أبطال أحداث الجزء الثاني، تداول الكثيرون كلاما عن العمل يفيد بوجود أزمات داخله.

وذكرت تقارير صحافية انه تردد في الآونة الأخيرة بأن بطلة الجزء الثاني الفنانة نيكول سابا سببت تأخير بدء تصوير العمل، وذلك لما يشغل بالها من حفلات مرتبطة بإحيائها بمناسبة احتفالات أعياد الكريسماس وليلة رأس السنة، حيث تحيي حفلا هذه الليلة في أحد الفنادق الكبيرة بدولة مصر، إلا أن نيكول حرصت على أن تجعل الجميع يلتزمون الصمت، ونشرت صورة لها برفقة مخرج «الهيبة 2» المخرج سامر البرقاوي عبر صفحتها على «انستغرام»، وعلقت عليها: «وهيك بتكون بلشت رحلتنا لرمضان 2018-2019، الهيبة2، دراما عربية قريبا».

من جهته نفى منتج المسلسل صادق الصباح وجود أزمات في العمل، ونفى أيضا، بحسب موقع «نواعم»، تأخر البدء بالتصوير بسبب الفنانة نيكول سابا، حيث أكد أنه في بداية الأمر وضعت خطة لتنفيذ المسلسل، مشيرا إلى أن بدء تصويره سيكون بعد 3 أسابيع من الآن، أي في منتصف يناير المقبل، وتابع أن العمل سيصور بالكامل في لبنان.

واستغرب صادق ما ينشر عن العمل، ولفت إلى أنه يحرص على أن يعلق على هذا الكلام بالفعل لا بالكلام، مؤكدا أنه سيقوم بتنفيذ المسلسل وسيعرض في رمضان المقبل، كما ألمح إلى أن الجدول الزمني للمسلسل يؤكد إنهاء تصويره قبل بدء شهر رمضان، وقال: «ردي سيكون على الهواء بتنفيذ العمل وعرضه».