القاهرة - خلود أبوالمجد

تعاقدت الفنانة مي سليم على بطولة مسلسل «عوالم خفية» أمام «الزعيم» عادل إمام، والعمل تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامى إمام في أولى تجاربه الإنتاجية.

ومن المقرر أن تبدأ مي تصوير دورها في المسلسل أوائل الشهر المقبل، للحاق بموسم شهر رمضان 2018.

وقامت مي بتوقيع العقد مع المنتج رامي إمام في مقر شركة «ماجنوم» للإنتاج بعد أن رشحها لتجسيد هذا الدور، ليكون «عوالم خفية» العمل الأول الذي يجمعها مع عادل إمام في مشوارها الفني.

وكان آخر أعمال مي سليم في الدراما مسلسل «واكلينها والعة - سبع صنايع» الذي تم عرضه على موقع Iflix بالإنترنت، وتنتظر عرضه على القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة، وشارك في بطولته شريف رمزي وإنجي وجدان وخالد عليش وياسر الطوبجي ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وإخراج تغريد العصفوري وماري بادير.

من جانب آخر، تنتظر مي الانتهاء من تصوير اليومين الأخيرين في فيلمها الجديد «أهل الكهف» المقرر عرضه في إجازة منتصف العام الدراسي، ويشارك في بطولته ماجد المصري ومحمود عبدالمغني وروجينا وميدو عادل وعايدة رياض، ومن تأليف سامح سر الختم وإخراج أمير شوقي، وتدور أحداثه في إطار شعبي.