كشف الفنان المصري أحمد مكي أنه عانى من مرض خطر أخيراً، لافتاً إلى أنه بلغ بسببه حافة الموت.

وأشار النجم خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" الذي يعرض على شاشة MBC2 مصر، إلى أن المرض غيّر نظرته إلى الحياة، موضحاً أنه أصيب بفيروس وأصبح عاجزاً عن الحركة وعن البلع لمدة عام.

وأضاف إن ذلك سبب خسارته لـ30 كيلوغراماً تقريباً، وأن الفيروس ألحق الضرر بطحاله وكبده، وجعله يواجه خطراً كبيراً.

وتابع أنّ ذلك غيّر مجرى حياته، ودفعه إلى البدء من جديد، مشيراً إلى أنّه يعتزم إطلاق ألبوم جديد مستوحى من تجربته ويتميز بطابع إنساني. وقال إنه ينطلق من حكاية شخص "كان بيموت ورجع".

وذكر موقع "اليوم السابع" أخيراً أن كليب أحمد مكي "وقفة ناصية زمان" حقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب" في 3 أيام فقط. وأشار إلى أن العمل من كلمات النجم وإخراجه وتلحين شادي السعيد.