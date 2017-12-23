يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد قصة حب جديدة للنجمة منة شلبي، ولكن هذه المرة القصة تربطها بفنان شهير لديه مشكلة مع إحدى النجمات التي ارتبط بها من قبل.

ويبدو أن اللقاء بين منة وهذا الفنان والتقارب تم أثناء حضور مهرجان دبي السينمائي الدولي وقبلها بفترة بسيطة أيضا، وبدأ اللقاء بينهما يتجدد حتى إن البعض يشعر بأن قصة حب جديدة تولد بينهما، فيما تحرص منة على أن توضح أنها مجرد صداقة فقط. وذكرت تقارير صحافية انه مؤخرا فوجئ الأمن الخاص بالمنتجع السكني الذي يسكن فيه هذا الفنان بمشاجرة مع منة، حيث لم يتعرف إليها الأمن بسبب تغير ملامحها بعدما قصت شعرها الذي جعل ملامحها مختلفة تماما. ويظل التساؤل الذي ستجيب عنه الأيام «هل تتحول إلى قصة حب أم تظل مجرد صداقة؟».

والمعروف أن منة ارتبطت في بداية مشوارها بالمخرج خالد يوسف، كما ارتبطت أيضا بالمخرج مندو العدل، إلا أن القصة لم تكتمل بالرغم من تكتم منة على الأمر.

ومن جهة أخرى، لم تقرر منة إن كانت ستخوض تجربة الدراما الرمضانية أم ستحصل على إجازة هذا العام تركز خلالها على السينما لرغبتها في الحضور السينمائي في 2018.

والجدير بالذكر أن منة بدأت تصوير فيلمها الجديد «تراب الماس» مع المخرج مروان حامد وبطولة آسر ياسين وماجد الكدواني وأحمد كمال وشيرين رضا، وهو العمل الذي تعاقدت عليه قبل فترة ومن المفترض أن يكون ضمن خريطة الصيف السينمائي المقبل.