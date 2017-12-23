تردد أخيرا أن الفنانة وفاء عامر اعتذرت عن المشاركة في مسلسل «السر» بسبب خلافات بينها وبين النجم حسين فهمي لانتقاده مسلسل «كاريوكا» الذي جسدت وفاء من خلاله شخصية الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، إلا أن وفاء قررت العودة إلى العمل الذي بدأت تصويره.

وقالت عامر، في تصريحات لها، إنها تحترم رأي فهمي، وتابعت: هو فنان كبير وصاحب خبرة وفي النهاية لم يلاق العمل إعجابه فهذا رأيه الذي أحترمه تماما، علما أنها تعبت واجتهدت كثيرا من أجل تقديم الشخصية بهذا الشكل.

ونفت أن يكون ذلك هو السبب وراء اعتذارها في البداية عن «السر»، مؤكدة أنها سعيدة للمشاركة في عمل أمام حسين فهمي، لكنها في البداية تخوفت من أن تعطل العمل بسبب ارتباطها بتصوير «الطوفان»، بالإضافة إلى أكثر من مسلسل، لذلك فضلت الاعتذار في بادئ الأمر، ولكن بعد اعتذار الزميلة التي كان من المفترض أن تؤدي الشخصية فعرض عليها الدور مجددا وقبلته، وهي امرأة شعبية تقع في حب حسين فهمي لكن يقف المستوى الاجتماعي عائقا أمام هذا الحب بالرغم من أنها تتسم بـ«الجدعنة» والطيبة.

أما عما قيل بوجود خلافات داخل كواليس العمل، بعدما طالب النجوم بزيادة أجرهم، فقالت إنها لم تطلب أي زيادة، خاصة أنها تحترم الاتفاق بينها وبين الجهة المنتجة ولا تعرف شيئا عن هذا الكلام.