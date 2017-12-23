شن النجم المصري محمد رمضان هجوما عنيفا على الصحافة المصرية، موجها لها اتهاما صريحا بإسقاط اسمه من بيان محرك البحث «غوغل» الذي نشرته عن قائمة المشاهير الأكثر بحثا خلال عام 2017، والتي تصدرها في بيان «غوغل» الرسمي.

وأشار رمضان إلى أن ما حدث من حجب اسمه خطة مدبرة لعدم الاعتراف بأنه الرقم واحد، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بيان غوغل الرسمي، ولكن الإعلام والصحافة المصرية حجبوا اسمي من البيان، واكتفوا بإعلان باقي الأقسام، علشان تخلص السنة وأنا مش رقم واحد وتكمل الخطة العظيمة بس»، مضيفا: «بس غوغل قالت مين رقم واحد في 2017 لا يستطيع احد تبديل إرادة الله».

وكان رمضان اثار ضجة كبيرة من خلال تلبيته رغبة طفل مريض من جمهوره بأن يراه قبل إجراء عملية جراحية.

من جهة ثانية، يكثف النجم الشاب عدد ساعات تصوير مشاهده في فيلمه الجديد «الديزل»، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ليستعد لمسلسله «زين» الذي يعرض في موسم رمضان المقبل.